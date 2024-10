Defesa civil de Gaza registra 30 mortos em bombardeios de Israel a Jabalia

A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou na noite desta sexta-feira a morte de 30 pessoas ao longo do dia em uma série de ataques israelenses à cidade e ao campo de refugiados de Jabalia, no norte do território em guerra.

O porta-voz desse órgão, que responde ao movimento islamita palestino Hamas, anunciou que um ataque ocorrido por volta das 21h40 locais deixou "12 mortos, incluindo mulheres e crianças", na cidade de Jabalia. Antes disso, Ahmad Kahlout, diretor da Defesa Civil para o norte da Faixa de Gaza, havia relatado à AFP 18 mortos em bombardeios ocorridos durante o dia na cidade e no campo de refugiados de Jabalia, que afetaram principalmente "oito escolas" localizadas no campo e que abrigam pessoas deslocadas.

