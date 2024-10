Organização japonesa Nihon Hidankyo vence Prêmio Nobel da Paz

O Prêmio Nobel da Paz foi concedido nesta sexta-feira à organização japonesa de combate às armas atômicas Nihon Hidankyo, que reúne sobreviventes dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki em 1945.

Nihon Hidankyo recebeu o prêmio "por seus esforços a favor de um mundo sem armas nucleares e por demonstrar, através de testemunhos, que as armas nucleares nunca mais deveriam ser utilizadas", declarou o presidente do Comitê Norueguês do Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

