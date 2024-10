Acordo multinacional sobre o Nilo entra em vigor, apesar de oposição do Egito

Um acordo histórico entre vários países da bacia do Nilo sobre a gestão "justa e sustentável" do rio entrou em vigor após mais de uma década de negociações, apesar da firme oposição do Egito.

O Acordo-Quadro de Cooperação da Bacia do Nilo (CFA) entrou em vigor no domingo (13), anunciou a Iniciativa da Bacia do Nilo, composta por dez países, comemorando um "momento determinante".

O acordo "testemunha nossa determinação coletiva em explorar o Nilo para o benefício de todos, garantindo seu uso justo e sustentável para as gerações futuras", indica o comunicado.