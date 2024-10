Ben Yedder será julgado em Nice por suposta agressão sexual

Wissam Ben Yedder estava sob controle judicial no momento dos acontecimentos, depois de ter pago fiança de 900.000 euros (R$ 5,5 milhões pela cotação atual). Outra jovem o acusou de estupro numa noite de festa no verão de 2023. Esse caso ainda está em fase de instrução.

Ao mesmo tempo, Ben Yedder também deverá ser julgado no final de dezembro por abuso psicológico contra sua esposa no contexto do seu divórcio em maio de 2023.

Além disso, foi condenado em Sevilha no ano passado a seis meses de prisão e a uma multa de mais de 130 mil euros (R$ 795 mil) por fraude fiscal, e está num outro litígio com seu ex-agente Meïssa Ndiaye.

Uma situação que parece afastá-lo inexoravelmente de uma carreira esportiva que teve momentos de brilho.

Nascido em Sarcelles, na região de Paris, Wissam Ben Yedder foi revelado no futsal, onde aperfeiçoou a sua técnica e também foi jogador da seleção francesa. Ele estreou no futebol profissional no Toulouse, antes de se consolidar no Sevilla e brilhar no Monaco a partir de 2019.

Em cinco anos e 201 jogos marcou 118 gols pela equipe do Principado, da qual foi capitão e com a qual foi artilheiro do campeonato francês em 2020, empatado com Kylian Mbappé.