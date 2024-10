'Caso Hermosilla': o escândalo que abala a elite chilena

A juíza do Supremo Tribunal, Ángela Vivanco, foi destituída do cargo na quinta-feira por seus vínculos com o advogado e agora enfrenta um julgamento de impeachment no Congresso, que pode inabilitá-la para cargos públicos.

Jean Pierre Matus, membro do tribunal superior composto por 21 juízes, também enfrenta um processo de destituição por possível tráfico de influências.

O caso abalou as fibras de um país que, segundo a ONG Transparência Internacional, é o 29º do mundo e o segundo da América Latina com menos corrupção.

- Danos políticos -

As mensagens reveladas com o caso Hermosilla - assessor do governo do direitista Sebastián Piñera na época - mostram que Guerra atuou em conjunto para encerrar o caso em 2018.

"Nos 25 anos de existência do Ministério Público não houve acusação de corrupção desta magnitude contra uma autoridade tão relevante", reconheceu o procurador nacional, Ángel Valencia.