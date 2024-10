Espanha tenta contra Sérvia vaga antecipada nas quartas da Liga das Nações

"Priorizando a saúde do jogador e para evitar qualquer risco de lesão, diante do curto prazo do jogo contra a Sérvia, foi tomada a decisão de desconvocá-lo", anunciou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Seu substituto será o jogador do Atlético de Madrid, Rodrigo Riquelme, que pôde treinar com a equipe antes de viajar para Córdoba.

Yamal é o último desfalque de uma longa lista do técnico Luis de la Fuente, que não pode contar com a maioria dos onze titulares da seleção que conquistou a Euro-2024: Nico Williams (Athletic Bilbao), Rodri (Manchester City), Álvaro Carvajal (Real Madrid), Dani Olmo (Barcelona), Ferrán Torres (Barcelona), Robin Le Normand (Atlético de Madrid) e Unai Simón (Athletic Bilbao).

As principais novidades na escalação contra a Dinamarca foram os jogadores do Tottenham Hotspur Pedro Porro e do Athletic Dani Vivian na defesa, Martín Zubimendi (Real Sociedad) no meio de campo substituindo Rodri, Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) na ponta-esquerda e o capitão Álvaro Morata (Milan) que voltou a ser o camisa 9 da 'Roja'.

- Variedade de opções -

"Os jogadores que temos nos dão um grande nível competitivo e estou muito feliz. A variedade nos torna uma equipe sólida e segura. Continuamos a crescer e a formar uma equipe com novos jogadores", disse De la Fuente após o jogo contra os dinamarqueses.