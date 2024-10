Irã afirma que 'não há base' para continuar negociações indiretas com os EUA

O Irã afirmou, nesta segunda-feira (14), que atualmente não há "base" para continuar as negociações indiretas com os Estados Unidos por meio de Omã, citando a crise no Oriente Médio.

O Irã disse em junho que havia participado de negociações com os Estados Unidos com mediação de Omã, apesar de não ter relações diplomáticas.

"Atualmente não há base para tais negociações até que tenhamos deixado a crise atual para trás", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, a repórteres em Mascate, capital de Omã.