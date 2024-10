Itália envia primeiro grupo de migrantes para Albânia

A Itália enviou, nesta segunda-feira (14), um primeiro grupo de migrantes interceptados no Mar Mediterrâneo para centros na Albânia, em virtude de um acordo controverso entre ambos os países.

A embarcação de patrulha "Libra" da Marinha italiana está se dirigindo para a Albânia com 16 migrantes, todos homens, e sua chegada é esperada para a manhã de quarta-feira (16), disse à AFP uma fonte governamental.

Os solicitantes de asilo, dez deles de Bangladesh e seis do Egito, foram resgatados no domingo em águas internacionais pelas autoridades italianas. As duas embarcações nas quais viajavam haviam partido da Líbia, da região de Trípoli, segundo a mesma fonte.