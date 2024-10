Kamala tenta melhorar seu desempenho eleitoral entre homens negros

Kamala Harris e Donald Trump dirigem-se mais uma vez à Pensilvânia, um estado-chave nas eleições presidenciais, onde a democrata vai se concentrar no eleitorado negro.

A três semanas das eleições de 5 de novembro, a vice-presidente fará um comício no final do dia na localidade de Erie, às margens do lago de mesmo nome.

Nesta segunda-feira (14), sua equipe de campanha revelou algumas de suas propostas para beneficiar os homens afro-americanos.