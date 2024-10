Mbappé é alvo de investigação por estupro na Suécia, diz mídia local

Kylian Mbappé está sendo alvo de uma investigação da polícia sueca por "estupro e agressão sexual" após sua visita a Estocolmo na semana passada, informou o jornal Expressen nesta segunda-feira (14), depois de o astro francês ter denunciado uma "fake news".

Segundo o jornal sueco, o atacante do Real Madrid é considerado "razoavelmente suspeito" nesta investigação, embora possa ser no grau mais fraco previsto na legislação do país escandinavo.

Questionado se tinha conhecimento de uma denúncia contra Mbappé, o entorno do jogador respondeu "não" à AFP.