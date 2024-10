Hezbollah afirma que disparou 'salva de foguetes' contra cidade israelense de Haifa

O movimento libanês Hezbollah afirmou nesta terça-feira (15) que disparou uma "salva de foguetes" contra a cidade de Haifa, dois dias após um de seus drones ter matado quatro soldados em uma base militar ao sul desta cidade do norte de Israel.

O ataque de domingo foi o mais violento em território israelense executado pelo movimento pró-Irã em quase um mês de escalada militar.

O grupo também afirma estar realizando combates "corpo a corpo" com as tropas israelenses no sul do Líbano. Israel, por seu lado, intensificou os bombardeios aéreos.