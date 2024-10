Petróleo volta para nível anterior a ataque do Irã a Israel

Os preços do petróleo voltaram, nesta terça-feira (15), ao nível de antes do ataque com mísseis iranianos contra Israel, e o mercado já não espera uma grande escalada entre os dois países.

O barril de tipo Brent para entrega em dezembro caiu 4,14% em Londres, para 74,25 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em novembro, caiu 4,40%, para 70,58 dólares.

O Brent e o WTI atingiram níveis que não eram vistos desde 1º de outubro, quando o Irã lançou cerca de 200 mísseis contra Israel.