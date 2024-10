Prefeito de cidade do sul do México é morto a facadas

Um prefeito de uma cidade do estado de Oaxaca, no sul do México, foi assassinado a facadas em sua casa nesta terça-feira (15), informaram as autoridades, que descartaram uma relação do crime com seu cargo.

Román Ruiz, presidente municipal de Candelaria Loxicha, foi atacado na madrugada por um homem que invadiu sua casa e lhe causou vários ferimentos com uma faca.

As evidências "indicam que se tratou de um incidente interpessoal", assinalou o Ministério Público de Oaxaca em comunicado.