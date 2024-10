Liam Payne, ex-One Direction, morre ao cair de hotel na Argentina

O músico britânico Liam Payne, ex-integrante do grupo One Direction, morreu nesta quarta-feira (16), aos 31 anos, "ao cair do terceiro andar de um hotel" em Buenos Aires, informou a polícia.

"Liam James Payne, compositor e guitarrista, ex-integrante da banda One Direction, morreu hoje ao cair do terceiro andar de um hotel em Palermo", escreveu a polícia em comunicado.

O músico apresentava "lesões muito graves, incompatíveis com a vida, resultado de sua queda, ou seja, tivemos que constatar o falecimento, não houve possibilidade de reanimação", disse em declarações à televisão o titular do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same), Alberto Crescenti.