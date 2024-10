Campeonato Espanhol volta com Barça e Real à espera de suas estrelas

O polonês Robert Lewandowski também é dúvida, depois de ter sofrido uma entrada dura no empate da seleção da Polônia com a Croácia. O atacante é o artilheiro do campeonato com dez gols.

O retorno de Dani Olmo é outra incógnita, já que o prazo previsto para a recuperação da lesão muscular que sofreu na coxa direita termina nesta semana.

Por outro lado, o técnico Hansi Flick poderá contar com o meia Fermín López, que voltou a treinar normalmente depois de se recuperar da lesão que sofreu na coxa esquerda em setembro.

- Mbappé em meio a polêmica -

No sábado, o Real Madrid visita o Celta de Vigo.

Nem o brasileiro Vinícius Júnior, nem o francês Kylian Mbappé defenderam suas seleções devido a problemas físicos, embora tenham treinado durante a semana com o elenco merengue.