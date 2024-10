China aumentará crédito para concluir projetos imobiliários

As autoridades chinesas, incluindo o presidente Xi Jinping, admitiram no mês passado que a segunda maior economia do mundo enfrenta "problemas".

O governo anunciou na ocasião um pacote de medidas de estímulo econômico, que incluem cortes nas taxas de juros, principalmente para os atuais empréstimos imobiliários, e a flexibilização das restrições à compra de moradias.

Mas alguns analistas expressaram ceticismo sobre a possibilidade de que os anúncios desta quinta-feira representem um estímulo significativo para o mercado.

"Mais uma vez, eles tentam falar para não dizer nada, insistindo ainda mais na estabilização do setor imobiliário", afirmou Stephen Innes, analista da SPI Asset Management, em um comunicado.

"Sejamos honestos: a desordem que reina no setor imobiliário da China não pode ser resolvida com alguns discursos e medidas frágeis", acrescentou Innes.

