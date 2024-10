Com inflação na zona do euro controlada, BCE volta a reduzir taxas de juros

Trata-se do segundo corte consecutivo na taxa de referência do BCE, que já havia realizado uma redução semelhante em setembro, e do terceiro no ano, após o corte de junho, que se deu em um percentual semelhante.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou após o anúncio que as perspectivas de crescimento econômico na zona do euro "apontam para baixo" e que "uma menor confiança poderia impedir que o consumo e o investimento se recuperem tão rápido quanto se espera".

Após a última reunião dos governadores do BCE, os responsáveis pela política monetária na zona do euro se manifestaram com cautela e insinuaram que a instituição esperaria até dezembro antes de decidir um novo corte.

Mas a inflação mostrou uma desaceleração desde então.

Em setembro, o aumento de preços na zona do euro foi de 1,7%, situando-se pela primeira vez em mais de três anos abaixo do objetivo oficial de cerca de 2%.

Além disso, a inflação subjacente, que exclui bens com preços muito voláteis, como energia e alimentos, desacelerou para 2,7% em relação ao ano anterior, segundo a Eurostat.