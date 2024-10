Defesa Civil terá agentes no centro de operações da Enel a partir de hoje

Representantes da Defesa Civil do Estado e do Município participaram de uma coletiva de imprensa para falar sobre o Gabinete de Crise montado para monitorar a Enel Imagem: Saulo Pereira Guimarães

Governo assume que Enel falhou na transparência. Questionado se há desconfiança que a Enel não estivesse cumprido com o prometido para a operação na última semana, o responsável pela Defesa Civil respondeu que o "plano de contingência das empresas não era tão transparente", disse Pereira. "Faltou alguma coisa e isso é nítido. Temos cidadãos sem energia na ponta da linha."

Próximos dias serão de mais chuvas e para o governo "uma nova chuva é uma nova preocupação". O Coordenador da Defesa Civil do Estado ainda assumiu que o gabinete de crise pode não ser temporário. "Pode ser que seja o normal daqui pra frente, a chuva começou agora. Essa chuva agora vem num volume um pouquinho maior do que tivemos na semana passada".

Enel prometeu ter de 700 a 1200 equipes nas ruas. Além disso, a empresa assumiu o compromisso de ampliar a quantidade de geradores: 5 de grande porte serão instalados em locais pré-determinados e 500 geradores serão direcionados para estações da Sabesp, hospitais e outros pontos críticos. Além deles, 2 transformadores móveis serão instalados em áreas com maior número de usuários afetados.

Já estado e prefeitura somam quase 10 mil pessoas nas ruas de São Paulo. São 4.300 agentes municipais, da Defesa Civil e Zeladoria. Do Governo do Estado, além da Defesa Civil, os esforços do corpo de Bombeiros e outros agentes somam 5.400 pessoas.