Quem é o líder evangélico ex-bolsonarista que esteve com Lula em evento?

Mudou rapidamente os aliados políticos do Rio. Em 2018, de Paula chegou a gravar vídeos elogiando o candidato ao governo do Rio Wilson Witzel (PSC). Em 2019, após o rompimento de Witzel com a família Bolsonaro, o parlamentar passou a se posicionar como um dos principais adversários do então governador no estado, ainda no primeiro ano de gestão. Witzel entrou com uma queixa-crime contra Otoni por calúnia, difamação e injúria, que não foi aceita pelo STF. A mudança de lado também aconteceu com Marcelo Crivella (Republicanos). Antes de apoiá-lo na campanha de 2020, o parlamentar chegou a romper com o ex-prefeito e o acusou de ser um "péssimo administrador".

Agora, o mesmo aconteceu com o apoio aos presidentes. Nesta semana, de Paula disse que foi "um dos maiores defensores" do governo Bolsonaro e "crítico político" do PT, mas que os evangélicos estão "entre os brasileiros mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos".

Graças à visão social de seus governos que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer, por causa do Bolsa Família, e onde morar, por causa do Minha Casa Minha Vida. E também graças a essa visão social que nossas igrejas passaram a ter mais doutores e professores, gente que jamais poderia ter um diploma de curso superior se não fosse a visão do governo de vossa excelência.

Otoni de Paula na sanção do Dia Nacional da Música Gospel, em 2024

*Com informações da Agência Estado e de reportagem publicada em 13/07/2022