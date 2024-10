Pilotos alemães morrem após avião da 2ª Guerra Mundial cair na Finlândia

Dois pilotos alemães morreram em Helsinque, na Finlândia, após o avião de pequeno porte que pilotavam sofrer uma pane e cair. O acidente aconteceu hoje (17).

O que aconteceu

Aeronave caiu minutos após decolagem. As autoridades finlandesas confirmaram que o avião monomotor pegou fogo logo após cair, e que uma investigação foi iniciada para entender a causa do acidente. A polícia local acredita que não há crime envolvido, e que a aeronave caiu por uma falha no motor.

Avião fora comprado recentemente e estava em voo de teste. Segundo a mídia local finlandesa, esta unidade fora produzida em 1942 e era o único do tipo no país. Ele fora trazido em 2020 e teria sido inspecionado no início deste mês, antes de ser testado e levado à Alemanha pelos compradores, que não tiveram suas identidades reveladas. A polícia local afirmou que ambas vítimas eram pilotos experientes.