Kamala busca voto dos jovens em Wisconsin

Kamala Harris tentará atrair os jovens em Wisconsin, um dos estados-chave nas eleições presidenciais americanas, com o objetivo de desempatar as pesquisas com Donald Trump, que está cada vez mais agressivo em seus discursos.

A candidata democrata à Casa Branca falará sobre economia, entre outros temas, em duas universidades deste estado situado às margens dos Grandes Lagos dos Estados Unidos.

"Meu plano econômico permite que empreendedores e proprietários de pequenas empresas coloquem o pé na porta e transformem seus sonhos em realidade", afirmou Kamala nesta quinta-feira (17) na rede social X.