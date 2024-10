Israel matou 14 líderes do Hamas e do Hezbollah desde o início do conflito

O líder político e principal interlocutor do Hamas Ismail Haniyeh, 62, foi assassinado durante viagem a Teerã, no Irã, em 31 de julho. Ele era membro do Hamas desde a fundação do grupo extremista, em 1987.

Nomeado para líder do Hamas em 2017. Apesar de ser um nome importante do Hamas desde as eleições de 2006, Ismail só virou líder oficial do movimento em 2017, quando Khaled Meshaal deixou o cargo.

Mohammed Deif

Mohammed Deif Imagem: -/AFP

O Exército de Israel anunciou a morte de Mohammed Deif em 1º de agosto. Porém, o ataque aéreo em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, que matou Deif aconteceu em 13 de julho.

Deif liderou as Brigadas Al-Qassam, o braço militar do Hamas, e era um dos homens mais procurados por Israel. Ele teve papel fundamental no desenvolvimento do foguete caseiro Qassam, uma das principais armas do Hamas, e no desenvolvimento da rede de túneis sob Gaza.