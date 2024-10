O que se sabe sobre a morte de Liam Payne na Argentina?

Isso é o que se sabe sobre a morte de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, falecido na quarta-feira (16) aos 31 anos após cair do terceiro andar do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina.

- "Drogado" -

"Temos um hóspede que está muito drogado e bêbado e está destruindo todo o quarto, precisamos que mandem alguém, por favor", disse um funcionário do hotel em conversa telefônica com o número de emergência da polícia ao pedir ajuda na quarta por volta das 17h locais (mesmo horário em Brasília). A gravação da chamada vazou para a imprensa.

Liam Payne estava hospedado no terceiro andar do hotel CasaSur, localizado no bairro de Palermo, na capital argentina. Seu quarto dava para um pátio traseiro e estava a cerca de 14 metros de altura.