Sobe para 9 o número de pessoas que perderam olho após mutirão no RN

Pelo menos nove pessoas perderam um olho durante um mutirão contra a catarata organizado pela Prefeitura de Parelhas, no Rio Grande do Norte, segundo boletim divulgado pelo município nesta quinta-feira (17). Eles foram contaminados por uma bactéria que vive no intestino humano.

O que aconteceu

No total, 15 pacientes tiveram complicações após as cirurgias realizadas em 27 de setembro. Desse número, nove perderam um globo ocular; quatro foram submetidos a uma cirurgia; e outros dois são acompanhados de casa em boa evolução do quadro, com mais de 80% da infecção solucionada, mas sem conseguir enxergar.

Oito homens e sete mulheres, com faixa etária entre 43 e 80 anos, sofreram complicações. Pelo menos oito dos que tiveram que retirar um olho são idosos, segundo o colunista do UOL Carlos Madeiro.