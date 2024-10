Apagão geral em Cuba foi causado por pane em sua principal termelétrica

Guerra informou que quando a termelétrica saiu de serviço, "o sistema colapsou, ou seja, está em zero total desde essa hora", e que o governo trabalha para restabelecer a energia o mais rapidamente possível.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, disse em sua conta no X que "não haverá descanso até seu restabelecimento" e que o governo dá "absoluta prioridade à atenção e solução desta contingência energética de alta sensibilidade".

Na quinta-feira, Díaz-Canel usou a mesma rede social para destacar que a ilha enfrenta uma "emergência energética" por problemas para adquirir combustível para abastecer seu sistema de energia, devido ao acirramento do embargo que Washington impõe à ilha desde 1962.

As ruas de Havana estavam praticamente vazias nesta sexta-feira, sem transporte público, com pouco trânsito e sem semáforos acesos; alguns estabelecimentos privados estavam abertos. As autoridades locais indicaram que apenas hospitais e fábricas de alimentos permaneceriam funcionando.

As aulas foram suspensas em todo o país até segunda-feira, e boates e locais de lazer permanecerão fechados em diversos pontos da cidade.

"Isso é uma aberração", disse à AFP Eloy Font, um aposentado de 80 anos que vive em Centro Havana. "Isso demonstra a fragilidade do nosso sistema elétrico, estão atrás dos problemas, não há reserva, não há como manter este país, estamos vivendo dia após dia", lamentou.