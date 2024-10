'Maníaco do carro': polícia pede à Justiça prisão preventiva do suspeito

Solirano de Araújo Sousa foi indiciado por tentativa de roubo com restrição de liberdade da vítima. A família do suspeito vive em São Paulo. Ele é natural do Piauí, mas o único contato que ele tinha no estado era o do pai, já falecido, de acordo com os policiais.

Ele continua foragido. As buscas da polícia se dividem em três bairros diferentes da zona leste. Os investigadores preferem ocultar detalhes para não prejudicar as investigações. As autoridades do Piauí foram avisadas sobre as buscas ao "maníaco do carro".

O UOL tentou contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo para saber se o pedido da polícia já foi analisado. O texto será atualizado tão logo haja retorno.

Esposa do investigado revelou que ele é dependente químico

Polícia divulga identidade de homem suspeito de assediar mulheres na zona leste de SP Imagem: Reprodução/Instagram/Polícia Civil de SP

A esposa do investigado informou que ele faz uso de drogas, mas não é violento. Em depoimento à polícia, ela afirmou que, após ver os vídeos divulgados pela imprensa, reconheceu Solirano como sendo a pessoa que aparece nas imagens, assim como o veículo Fiat Uno de propriedade dele.