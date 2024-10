Estados norte-americanos alertam autoridades: atrasar ou adulterar votação pode provocar acusações criminais

Autoridades de condados também foram alertadas que, caso não certifiquem resultados no prazo, podem forçar seus governos locais a arcarem com auditorias e recontagens desnecessárias.

O crescente escrutínio sobre autoridades locais tem como objetivo impedir que alegações infundadas de fraude atrasem a certificação dos resultados eleitorais, o que pode interferir na certificação do Congresso dos resultados na eleição presidencial, em momento de alta polarização.

Quatro anos após Trump ter tentado reverter a sua derrota eleitoral, autoridades dos Estados-chave Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin, assim como no fortemente democrata Colorado, afirmaram que estão muito mais preparadas para punir quem abusa de sua autoridade.

Com Trump repetindo as falsas alegações de que a eleição de 2020 foi roubada e que só perderá em novembro se houver fraude, assegurar que o processo eleitoral corra sem sobressaltos é muito importante. Estados que não certificarem os resultados após um certo prazo podem ficar fora do processo do Colégio Eleitoral que formalmente determina o vencedor da eleição presidencial norte-americana.

“A lei é clara e não vamos tolerar que qualquer pessoa não a observe, por qualquer razão”, disse a secretária de Estado de Michigan, Jocelyn Benson. “Há hora e lugar para contestar os resultados eleitorais. A certificação do processo não é uma delas.”

(Reportagem de David Morgan em Washington e Jack Queen em Nova York, reportagem adicional de Joseph Tanfani)