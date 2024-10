'Não tomei uma decisão', diz Guardiola sobre seu futuro no City

"Não tomei uma decisão. Quando tomar, direi", declarou o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18), sobre seu futuro no clube, com o qual tem contrato até 2025.

"O que poderia fazer pender a balança?", perguntaram a Guardiola. "A meteorologia", brincou o treinador espanhol.

Boa parte da coletiva foi centrada no novo técnico da seleção da Inglaterra, o alemão Thomas Tuchel, depois que a imprensa britânica especulou o nome de Guardiola como um dos candidatos a suceder Gareth Southgate (2016-2024) no cargo.