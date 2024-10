Oposição venezuelana denuncia prisão de deputado dissidente do chavismo

A oposição venezuelana denunciou, nesta sexta-feira (18), a prisão de um parlamentar do estado de Zulia (oeste), que foi expulso das fileiras do chavismo em 2019, após pedir a destituição do então ministro de Energia elétrica devido aos frequentes racionamentos de energia.

"Condenamos a detenção inconstitucional e ilegal de Eduardo Labrador, deputado do Conselho Legislativo de Zulia e professor ativo da LUZ", a Universidade de Zulia, afirmou Henrique Capriles, duas vezes candidato à Presidência.

"A perseguição e o assédio continuam em Zulia. O uso das instituições para atropelar e tentar calar as vozes democráticas que se opõem ao PSUV segue firme. Chega de BARBARIE!", acrescentou Capriles.