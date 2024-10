Surfista da seleção sub-18 dos EUA é atacado por tubarão na Florida

Um adolescente de 16 anos foi mordido por um tubarão enquanto surfava em uma praia da Florida, nos Estados Unidos. Teddy Wittemann faz parte da seleção masculina sub-18 do USA Surfing Junior.

O que aconteceu

Tubarão mordeu a parte interna do braço de Teddy. Nas redes sociais ele contou que estava surfando com um amigo, quando o animal segurou o braço do garoto e ficou se debatendo.

"Dei uma olhada rápida no que parecia ser um tubarão de mais de 1,5 metro na lateral do meu corpo", disse Teddy. O adolescente foi ajudado por um casal que estava na praia no momento do incidente e encaminhado para o hospital.