Musk aumenta oferta e oferece US$ 100 a quem assinar petição conservadora

Se você é um eleitor registrado da Pensilvânia, você e quem o indicou agora receberão US$ 100 por assinar nossa petição em apoio à liberdade de expressão e ao direito de portar armas. Ganhe dinheiro apoiando algo em que você já acredita! Oferta válida até meia-noite de segunda-feira. Elon Musk, em seu perfil no X

Petição foi lançada pelo The America PAC. O grupo foi criado por Elon Musk e conta com o apoio de vários empresários engajados para apoiar a campanha presidencial do republicano Donald Trump. O objetivo principal do grupo é financiar operações de angariação de fundos. A imprensa americana diz que Musk doou US$ 75 milhões para a campanha de Trump.

Programa apoia a 1ª e a 2ª emendas da Constituição. Segundo a rede de TV NBC News, o movimento não violaria as leis de financiamento de campanha, que tornam ilegal pagar pessoas para se registrarem para votar, porque, diz a emissora, "o pagamento é pela assinatura da petição e indicação de eleitores registrados para assinar a petição, e não pelo registro".