Valladolid bate Alavés de virada e vence 1ª fora de casa no Espanhol

O Valladolid, que não vencia desde a primeira rodada, conseguiu sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Espanhol ao bater o Alavés de irada por 3 a 2 nesta sexta-feira (18).

O resultado foi importante para equipe do ex-técnico do Cruzeiro Paulo Pezzolano, que ocupava a vice-lanterna e agora sobe provisoriamente para a 18ª colocação com 8 pontos, ainda na zona de rebaixamento.

Já o Alavés emendou a quarta derrota consecutiva e se mantém com 10 pontos na 14ª posição na tabela.