Jornalista guatemalteco Zamora obtém prisão domiciliar após dois anos preso

Um total de 19 ONGs locais e estrangeiras pediram sua libertação na quinta-feira, incluindo a Anistia Internacional (AI), que em agosto declarou o jornalista um "prisioneiro de consciência".

Um relatório divulgado em agosto por um grupo de especialistas da ONU afirma que Zamora foi submetido a "20 meses" de "confinamento solitário em escuridão quase constante", "tratamento" que "equivaleria a tortura".

As condições prisionais do jornalista melhoraram depois que Arévalo chegou ao poder em janeiro, e nos últimos meses ele recebeu várias visitas em sua cela, incluindo uma na semana passada de Todd Robinson, funcionário do governo americano.

Em julho, a Fundação Gabo da Colômbia concedeu a Zamora o Reconhecimento à Excelência do Prêmio Gabo 2024.

Quando Zamora já estava preso há quase 10 meses, El Periódico, que ele fundou em 1996, parou de ser publicado em 15 de maio de 2023.

El Periódico recebeu vários prêmios, incluindo Mídia de Destaque no Prêmio Rei de Espanha de Jornalismo Internacional de 2021.