Israel confirma ataque com drone contra casa de Netanyahu

No Líbano, duas pessoas foram mortas em um ataque israelense que teve como alvo, pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah, a estrada que liga Beirute ao norte do país, de acordo com o Ministério da Saúde libanês.

O Hezbollah tem disparado foguetes e drones contra o norte de Israel há um ano em apoio ao movimento islâmico palestino Hamas, que realizou o ataque sem precedentes de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel a partir de Gaza.

Ataques de Israel em Gaza matam 33

Na frente sul, Israel lançou ataques aéreos na Faixa de Gaza, com um bombardeio noturno em Jabalia, no norte, matando 33 pessoas, de acordo com a agência de defesa civil do território sitiado.

Na madrugada de sábado, três casas no campo de refugiados de Jabalia foram alvejadas, segundo a agência de defesa civil, enquanto testemunhas disseram à agência de notícias AFP que houve tiroteio e bombardeios na direção do campo.

As forças israelenses concentraram seus ataques no norte de Gaza, onde dizem que o Hamas está se reagrupando.