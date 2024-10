Fãs de todo o mundo prestam homenagem ao ex-One Direction Liam Payne

Payne alcançou fama mundial quando era adolescente no grupo One Direction, formado em 2010 depois que seus membros apareceram no programa "The X Factor".

O relatório preliminar revelou que o corpo apresentava 25 ferimentos, com "hemorragia interna e externa" e que a morte foi "causada pela queda".

Devido à posição do corpo, eles deduziram que "Payne não adotou uma postura reflexiva para se proteger e que ele pode ter caído em um estado de semi ou total inconsciência".

A promotoria está investigando o caso como uma "morte suspeita", embora "todas as indicações sejam de que o músico estava sozinho quando a queda ocorreu e estava passando por algum tipo de episódio de abuso de substâncias", disse o relatório.

Em 2 de outubro, Payne compareceu a um show em Buenos Aires de seu ex-colega de banda Niall Horan, com quem fundou o One Direction em 2010, juntamente com os então adolescentes Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik.

