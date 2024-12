Anistia perde força com prisão de Braga Netto e provas da PF, diz Padilha

O movimento de anistia perde força com a prisão do general Braga Netto e as provas da Polícia Federal no caso do planejamento de golpe, declarou Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais em entrevista ao UOL News deste sábado (14).

Eu acredito que cada vez mais esse discurso [de anistia] vai perdendo força, porque as evidências trazidas pela apuração da Polícia Federal são cada vez mais fortes, mais robustas e mostram que não foi apenas um movimento político que já seria muito grave, de ocupar a Suprema Corte, de ocupar o Congresso Nacional, tentar impedir o funcionamento do governo.