Futuro de homem autista condenado à morte provoca disputa de poderes no Texas

Além disso, o procurador-geral do estado, Ken Paxton, se opôs a que Roberson comparecesse em pessoa, segundo detalhou a defesa.

A decisão sobre se Roberson vive ou morre se encontra agora em um limbo. Ele foi condenado em 2003 pelo falecimento de sua filha Nikki, de dois anos, diagnosticada com a "síndrome do bebê sacudido".

Ele mesmo a levou em estado grave ao hospital e nega ter agredido sua filha, que já tinha a saúde debilitada, enquanto sua defesa lembra que o diagnóstico usado para culpá-lo por provocar lesões mortais na bebê é atualmente "junk science" (ciência lixo, em português).

"Há formas dramáticas nas quais poderíamos fazer esta citação ser cumprida, mas não queremos criar uma crise constitucional nem intensificar uma divisão entre os ramos do governo" disse o líder da comissão, Joe Moody.

"Estamos em conversas com o gabinete do Procurador-Geral do Texas" para receber Robert em pessoa e não por videoconferência, disse Moody, já que se trata de uma "pessoa com autismo que tem importantes desafios de comunicação".

- 'A ciência evoluiu' -

Nesta segunda, a comissão ouviu especialistas e envolvidos no caso. Os legisladores querem aplicar uma lei aprovada em 2013 no estado, que prevê que os prisioneiros possam questionar sentenças nas quais foram aplicados conceitos desacreditados pela ciência moderna.