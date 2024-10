Mortalidade infantil aumentou nos EUA após revogação do direito ao aborto (estudo)

A mortalidade infantil nos Estados Unidos aumentou nos meses seguintes à decisão da Suprema Corte de revogar o direito federal ao aborto, impulsionada por um aumento no número de bebês com problemas no nascimento, aponta um estudo divulgado nesta segunda-feira (21).

A descoberta chama a atenção para as consequências da restrição do acesso ao aborto em grande parte do país, segundo as autoras do estudo, publicado na Jama Pediatrics.

Maria Gallo e Parvati Singh, pesquisadoras da Universidade Estadual de Ohio, analisaram uma base de dados nacional de nascimentos e compararam a tendência histórica a dados dos 18 meses posteriores à decisão de junho de 2022, que revogou o direito constitucional de acesso ao aborto em todo o país.