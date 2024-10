O crime organizado já está instalado na política

Reinaldo Azevedo também trata do assunto em conversa em vídeo com Natália Mota, no Olha Aqui!. "Seria necessária uma grande concertação no país para tomar medidas (contra a penetração do crime organizado na política), o que é impossível", diz.

Perdão por azedar o começo da sua semana, mas esse é um assunto inescapável.

