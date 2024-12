Assembleia-geral da ONU exige cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza

O órgão mundial também deu seu apoio à agência da ONU de ajuda humanitária na Palestina, a UNRWA, adotando uma segunda resolução, com 159 votos a favor, para rebater uma nova lei de Israel que proíbe a operação da agência no território israelense a partir do fim de janeiro.

"As mensagens que mandamos ao mundo por meio dessas resoluções são importantes. E ambas as resoluções têm problemas significativos", disse à Assembleia o embaixador-adjunto dos EUA na ONU, Robert Wood. O país votou contra ambas.

"Uma delas recompensa o Hamas e minimiza a necessidade de libertar os reféns, e a outra ofende Israel sem trazer um caminho para aumentar a assistência humanitária aos civis palestinos", acrescentou.

Israel afirma que funcionários da UNRWA participaram do ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, fato que originou a guerra em Gaza. A ONU assumiu que nove membros da agência podem ter tido envolvimento na ação e foram demitidos. Um comandante do Hamas no Líbano, morto por Israel, também tinha um emprego na entidade.