Ameaçados por detentos, 27 militares presos na Venezuela iniciam greve de fome (ONG)

A greve de fome começou na segunda-feira com a exigência de uma reunião com as autoridades da penitenciária.

De acordo com o OVP, os 27 militares compartilham o centro com oito policiais detidos e 52 civis. A ONG não detalha se eles estão presos por crimes políticos.

Os presos comuns, que denunciam falta d'água, comida insuficiente e negação de tratamento médico, "ameaçam investir contra os militares e funcionários policiais se não receberem respostas imediatas" para essa situação, alertam familiares dos funcionários detidos, citados pela OVP.

Segundo a ONG Fórum Penal, dedicada a apoiar "presos políticos", cerca de 160 militares estão presos na Venezuela.

As denúncias de familiares de presos sobre superlotação e péssimas condições de reclusão são habituais no país.

