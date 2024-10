'Comboios da vida': a desconhecida história de como mil crianças foram salvas do genocídio em Ruanda

Beata conta essa história pouco conhecida em seu livro "The Convoy" (O Comboio, em tradução livre), publicado recentemente, resultado de uma pesquisa de vários anos que começou com suas próprias "memórias borradas" e que é, ao mesmo tempo, uma reconstrução do que viveram e um tributo àqueles que os salvaram arriscando suas próprias vidas.

O genocídio contra a minoria tutsi em Ruanda, orquestrado pelo regime extremista hutu então no poder, matou quase um milhão de pessoas entre abril e julho de 1994.

Foi um processo de extermínio sistemático, perpetrado pelos militares e milicianos do grupo Interahamwe.

Entre junho e julho de 1994, mil crianças foram salvas de uma morte certeira graças aos comboios organizados pela ONG suíça Terre des hommes (Tdh).

Isso também foi possível graças ao compromisso de vários estrangeiros e ruandeses (um casal de cooperantes, um cônsul, jornalistas, padres e freiras) que facilitaram a saída delas para o vizinho Burundi.

A AFP conversou com várias dessas crianças órfãs, adotadas ou acolhidas no exterior, que reconstruíram com coragem as suas histórias.