Latinos frustrados com os democratas abraçam Trump no estado crucial de Nevada

Uma pesquisa recente da UnidosUS aponta que 57% dos latinos estão inclinados para Harris este ano, enquanto 34% estão inclinados para Trump.

Alguns eleitores atribuem o desencanto ao aumento do custo de vida e às políticas migratórias.

Barajas, por exemplo, acredita que as promessas de Trump de deportações em massa se chegar à Casa Branca só terão impacto nos "criminosos".

"Ele não irá contra os trabalhadores", diz o homem que durante a visita de Trump lhe explicou que muitos latinos o desprezam pela sua retórica anti-imigração.

Barajas não leva isso para o lado pessoal. E ele não é o único.

A maioria dos hispânicos nos Estados Unidos acredita que Trump não está falando deles quando acusa os migrantes de comerem animais de estimação dos americanos, de serem criminosos e de infectarem o sangue do seu país, de acordo com uma pesquisa do The New York Times deste mês.