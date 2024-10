Lula conversa com Putin e depois fará exames na cabeça em Brasília

Há uma expectativa de que Lula participe dos Brics nesta quarta (23) por videoconferência. "O ministro [das Relações Exteriores, Mauro Vieira] foi definindo as demandas de participação, vai encaminhando o próprio presidente, consultando a possibilidade de ele participar ou não", afirmou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após reuniam com o presidente nesta segunda (21). Um dos assuntos a serem debatidos na cúpula é a possível entrada da Venezuela no bloco, que o Brasil deve vetar.

Lula chamou o acidente de "grave", mas que não afetou a parte mais delicada da cabeça. O presidente foi internado no sábado após o acidente doméstico e teve alta no mesmo dia. Ele levou pontos e foi liberado no mesmo dia, mas voltou à unidade para novos exames no domingo (20).

"Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte", disse Lula, em conversa com Luiz Caetano (PT), candidato à Prefeitura de Camaçari (BA), publicada ontem nas redes sociais. "Os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida."

Por enquanto, ele está despachando do Palácio da Alvorada. Ontem, ele só realizou reuniões internas com ministros, reorganizadas após a desistência de ir à Rússia, e hoje, além do telefonema, só tem mais uma reunião na agenda oficial, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Ainda não há certeza sobre viagens nacionais. Era esperado que, ao voltar da Rússia no final da semana, Lula fosse a São Paulo para votar, em São Bernardo do Campo (SP), e participar mais uma vez do último comício do deputado Guilherme Boulos (PSOL), que concorre à prefeitura da capital.

Há uma preocupação do Planalto em manter a imagem saudável do presidente. Logo após a divulgação do boletim, começaram questionamentos de opositores e usuários nas redes sociais sobre a idade de Lula, que completa 79 anos no final deste mês.