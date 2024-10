Suposto autor material de assassinato de padre indígena é preso no México

Autoridades mexicanas prenderam o suposto autor material do assassinato do padre indígena e defensor dos direitos humanos Marcelo Pérez, que foi morto a tiros no domingo no estado de Chiapas (sul), onde centenas de pessoas se reuniram nesta terça-feira (22) para acompanhar seu funeral.

Pérez, de 51 anos e que contava com medidas de proteção cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), foi executado após celebrar uma missa na cidade de San Cristóbal de las Casas, em um crime que gerou múltiplas condenações.

"Meu reconhecimento às autoridades de Procuradoria de Justiça, que me informaram que foi detido o autor material da morte do Padre Marcelo", destacou o governador de Chiapas, Rutilio Escandón, na rede social X.