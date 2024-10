Atentado perto de Ancara deixa ao menos 4 mortos

"Que Deus tenha piedade dos nossos mártires e que os nossos feridos se recuperem rapidamente", acrescentou no X.

O líder da oposição, Ozgür Ozel, presidente do partido CHP, também condenou "o ataque terrorista".

"Condeno o terrorismo, não importa de quem ou de onde venha", sublinhou no X.

Uma grande feira das indústrias de defesa e aeroespacial acontece nesta semana em Istambul, com a presença do presidente das Indústrias de Defesa, do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andri Sibiga, entre outros.

O setor de defesa da Turquia, conhecido pelos seus famosos drones Bayraktar, é responsável por cerca de 80% das receitas de exportação do país, com um faturamento de 10,2 bilhões de dólares em 2023 (49,3 bilhões de reais na cotação da época).

Nos primeiros oito meses de 2024, as receitas de exportação das indústrias de defesa atingiram 3,7 bilhões de dólares (21 bilhões de reais na cotação atual), um aumento de 9,8% em comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com o presidente das indústrias de defesa turcas, Haluk Gorgun.