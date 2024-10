Alckmin e vice de Comissão Europeia mostram otimismo com acordo Mercosul-UE

Brasília, 23 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se reuniu na manhã desta quarta-feira, 23, com o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis. Segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), os dois se mostraram otimistas com o avanço das discussões sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o bloco europeu. A expectativa é que o tratado possa ser concluído ainda neste ano, conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) recentemente.Na reunião, parte da agenda antecipada pelo Broadcast, Alckmin reiterou o compromisso do Brasil de trabalhar pela conclusão do acordo e ressaltou que as ações do governo brasileiro com a pauta da sustentabilidade colocam o País como um dos líderes mundiais da descarbonização, informou o MDIC."Alckmin destacou, por exemplo, o fato de o País ter uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e citou medidas de proteção das florestas", afirmou a Pasta. A bilateral faz parte de uma série de reuniões com representantes internacionais que o ministro tem nesta semana, a maioria agendada para esta quarta-feira. De segunda a quinta, Brasília é palco de encontros da área de comércio e investimentos do G20, discussões que culminarão numa reunião de ministros de Comércio do grupo na quinta-feira, liderada por Alckmin.