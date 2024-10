'Maníaco do carro': MPSP denuncia homem que atacou 7 mulheres em São Paulo

A esposa de Solirano informou que ele faz uso de drogas, mas não é violento. Em depoimento à polícia, ela afirmou que, após ver os vídeos divulgados pela imprensa, reconheceu Solirano como sendo a pessoa que aparece nas imagens, assim como o veículo Fiat Uno de propriedade dele.

Ela revelou ainda que no dia 14 de setembro encontrou com o marido pessoalmente, na casa da mãe dele. Após a mulher mostrar os vídeos em que ele aparecia atacando mulheres, o homem teria dito "que tentou pegar uma moça para que ela fizesse transferências Pix com o celular". As informações constam no inquérito da polícia.

O carro de Solirano foi encontrado pela polícia no dia 18 de setembro. O veículo estava abandonado na rua Professor Walter Ney, no bairro Parque São Lucas. Dentro do carro, os policiais encontraram roupas, objetos do investigado, uma faca e uma chave de fenda própria para retirar os parafusos das placas do veículo.

Polícia não acredita que o homem tenha sido vítima do "tribunal do crime do PCC". Comentários sobre uma suposta ação do PCC para "vingar" as vítimas do suspeito Solirano de Araújo Sousa circulam nas redes sociais. A facção teria encontrado o suspeito antes da polícia e o sentenciado à morte no "tribunal do crime". Crimes sexuais, como estupro, são repudiados pela "cartilha do crime" do PCC com pena de morte.

A promotora explicou que a denúncia não levou em consideração supostos crimes sexuais pela "ausência de notícias dadas pelas mulheres nesse sentido", segundo nota divulgada pelo MP-SP.

Maníaco agia da mesma forma