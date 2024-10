Homem sequestra a própria família, mata pai e irmão no Rio Grande do Sul

A polícia investiga as motivações do crime.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra vários membros da brigada de operações especiais da polícia disparando de um telhado para uma casa vizinha.

"Lamento profundamente o trágico episódio ocorrido em Novo Hamburgo, com perdas de vidas e tantos feridos", escreveu no X o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que se solidarizou com as famílias das vítimas.

