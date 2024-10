Cana/CTC: produtividade em setembro continuou abaixo da média do ano passado

São Paulo, 23/10 - A produtividade média dos canaviais do Centro-Sul do Brasil em setembro passado, referente à safra 2024/25, se mostrou inferior ao desempenho de igual mês da safra anterior 2023/24 (69,7 toneladas por hectare ante 83,4 t/ha). Isso é resultado do acentuado déficit hídrico no período de outubro de 2023 a setembro de 2024, que causou impacto no desenvolvimento dos canaviais colhidos na safra atual 2024/25, informa o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC).No entanto, considerando dados acumulados na safra 2024/25 (a partir de abril de 2024), o Centro-Sul alcançou uma produtividade de 83,2 toneladas por hectare até setembro passado, dentro da média das últimas 10 safras, que é de 79,7 t/ha, segundo dados do Programa de Benchmarking do CTC. A qualidade da matéria-prima (ATR) em setembro foi superior à observada na safra passada, como consequência da falta de chuvas. No acumulado desta safra, o ATR apresenta um valor de 136,71 kg de ATR/t de cana, enquanto na safra passada foi de 136,1 kg/t.